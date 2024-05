Ancora una volta,si trova ad affrontare lo stadio Olimpico di Roma, un luogo che porta con sé ricordi dolorosi. È proprio in questa struttura che l'ala offensiva ha subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, un evento che ha rappresentato un duro colpo per la sua carriera. Quel tragico giorno del 9 gennaio 2022 ha segnato un periodo buio per Chiesa, che ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione per tornare in campo.Da allora, Chiesa ha lottato per ritrovare la forma migliore, ma ha faticato a mantenere la continuità che lo aveva reso uno dei migliori esterni al mondo. Nonostante ciò, ha avuto alcuni momenti di brillantezza, soprattutto durante l'Europeo del 2021, quando ha contribuito in modo significativo alla vittoria dell'Italia.Ora, Chiesa si prepara a tornare a calcare il palcoscenico internazionale, sia con la Juventus che con la nazionale italiana agli ordini di. Ha l'obiettivo di chiudere la stagione al meglio, dimostrando il suo valore sia a livello nazionale che continentale.Nei prossimi dieci giorni, Chiesa avrà l'opportunità di giocare due partite cruciali all'Olimpico di Roma, con l'obiettivo di lasciare il segno e contribuire al successo della Juventus. Queste partite potrebbero essere un'opportunità per lui di dimostrare il suo valore e lasciarsi alle spalle i brutti ricordi legati a quell'infortunio. Ne scrive Tuttosport.