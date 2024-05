Anche Tuttosport riconosce l'ottima prestazione di Federiconel match di ieri tra, in cui è stato assoluto protagonista servendo anche l'assist per il gol di Gleison Bremer. "Chiesa che fa il Chiesa è esattamente quello che serve a questa Juventus, quello che in realtà farebbe comodo quasi a qualsiasi squadra in Europa", scrive il quotidiano attribuendo all'esterno un 7 in pagella. "Strappa con facilità e continuità, senza sparire dal campo per lunghe mezzore, infilando le maglie giallorosse e rifornendo Vlahovic di palloni. La giocata che si infrange sul palo in avvio di ripresa, con dribbling di destro e diagonale di sinistro, avrebbe meritato ben altra fortuna".