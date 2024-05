Chiesa, la vetrina degli Europei



Il futuro di Chiesa: cosa filtra

Federicoha vissuto un periodo difficile a seguito dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro subito nell'Olimpico di Roma il 9 gennaio 2022. Questo incidente ha rallentato la sua carriera, ma il talentuoso esterno offensivo sta lentamente ritrovando la sua migliore forma.Nonostante qualche sprazzo di brillantezza nell'ultimo anno e mezzo,, specialmente dopo aver contribuito alla vittoria dell'Europeo con l'Italia nell'estate del 2021.Tra qualche settimana, Chiesa avrà l'opportunità di tornare a calcare il palcoscenico internazionale, questa volta con la nazionale italiana agli ordini di Luciano Spalletti. Tuttavia, prima di ciò, si trova ad affrontare due sfide cruciali nell'Olimpico dicon la. Il suo obiettivo personale è quello di raggiungere quota dieci gol in questa stagione, avendo finora segnato otto reti, di cui sette in Serie A e una in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.Chiesa ha dimostrato di essere un giocatore capace di fare la differenza in partite importanti, come dimostra il suo gol nella finale di Coppa Italia del maggio 2021 contro l'Atalanta. Questo potrebbe essere di nuovo il momento per lui di emergere come match-winner, specialmente considerando che. Mentre si adatta al ruolo di seconda punta sotto la guida di Andrea Pirlo, preferirebbe giocare come esterno in un tridente, come viene utilizzato da Thiago Motta. Un nuovo allenatore potrebbe quindi influenzare anche le sue decisioni sul rinnovo del contratto, che scade nel 2025.Al momento, non ci sono offerte significative per Chiesa da parte di altri club europei, e la Juventus sta valutando un possibile rinnovo del contratto. Tuttavia, le trattative sono ancora in corso e molto dipenderà dalle prestazioni di Chiesa nei prossimi mesi. La Juventus cerca un rinnovo-ponte che consenta di evitare di trovarsi in una posizione svantaggiosa dopo Euro 2024, mantenendo così il controllo sulla situazione contrattuale del giocatore.