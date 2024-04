Nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Juventus, si è parlato anche della reazione di Federico Chiesa dopo il cambio nel derby. Allegri, scrive Tuttosport, veste i panni del pompiere: "Ci sono stati sfoghi peggiori di altri calciatori... Sono cose che fanno parte del momento della partita, un giocatore vorrebbe sempre rimanere in campo per giocare ma l'allenatore fa le scelte per il bene della squadra. In generale sono contento di quello che sta facendo Chiesa; lui deve pretendere più da sé stesso". Sono carezze da parte del tecnico quindi nei confronti del giocatore.