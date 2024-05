Fagioli in Next Gen? Cosa filtra

Sarebbe un aiuto niente male, quello annunciato da Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano. E riguarderebbe in particolare la, ma solo alla fine del campionato. Se dovesse battere la Casertana nel doppio incontro, la squadra bianconera potrebbe allora "ingaggiare" tre pezzi da novanta di livello assoluto.Una manforte allaarriverà dalla prima squadra di Massimiliano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tre giovani talenti bianconeri potrebbero "scendere" nella formazione di Massimiliano: si tratta di Kenan, Samuele Nicolò. La squalifica di Fagioli terminerà il 20 maggio, permettendogli di essere impiegato in caso di passaggio al secondo turno nazionale dei playoff.Niente da fare, invece, per Fabio Miretti. Il centrocampista ha già superato le 50 presenze con la prima squadra.