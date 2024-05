Nicolò Fagioli ha ufficialmente scontato la sua squalifica e da stasera potrà tornare in campo. "Sono stati mesi difficili per il giocatore che ha preso coscienza del problema, si è assunto le sue responsabilità, si è pentito, ha scontato la punizione e adesso non vede l’ora di riassaporare il clima partita, ritrovarsi negli spogliatoi con i compagni di squadra e, a seconda delle scelte del traghettatore Paolo Montero, ritagliarsi qualche minuto in campo, sotto gli occhi di Thiago Motta destinato a diventare il suo futuro allenatore", scrive Tuttosport. "Lo avevamo lasciato nel derby d’andata, il 7 ottobre, trascorso in panchina, l’ultima in campo risale alla settimana precedente, regista titolare a Bergamo nello 0-0 contro l’Atalanta. Il popolo bianconero è stato sempre al suo fianco, come la squadra, l’ex tecnico Allegri e la società. Fagioli sarà un vero e proprio acquisto per la prossima stagione, con il ritorno della Juventus in Champions League e con la rincorsa allo scudetto."