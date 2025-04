TS - Elkann valuta l'inserimento di un altro dirigente importante

Getty Images

Come racconta Tuttosport,. Il tecnico croato, chiamato in corsa per raddrizzare una stagione complicata, pagherebbe il prezzo dell'obiettivo minimo mancato. Eppure, la sua presenza sulla panchina bianconera al Mondiale per club negli Stati Uniti è praticamente certa, per ragioni pratiche più che progettuali.Senza dimenticare che eventuali alternative di peso, da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini, restano ad oggi vincolate da contratti in essere e non liberabili senza complicazioni. Una transizione immediata si annuncerebbe complessa e costosa. Dunque, il pragmatismo consiglia di affidare a Tudor il viaggio americano, rinviando la svolta a dopo l'estate.

Ma non finirebbe tutto qui. Perché un eventuale quinto posto aprirebbe un'altra porta importante: quella di un possibile rafforzamento dell’area decisionale dirigenziale.Non una rivoluzione, non uno scossone che manda in frantumi l'impianto attuale, bensì un irrobustimento dei quadri. Una crescita interna, con nuove competenze e un supporto più forte a Cristiano Giuntoli, già gravato di un carico strategico pesantissimo.