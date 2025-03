TS - Elkann negli spogliatoi dopo Juventus-Genoa: incontro con Giuntoli e la squadra, il retroscena

John Elkann prende per mano la Juventus , così si potrebbero riassumere gli ultimi giorni in casa bianconera. L'amministratore delegato di Exor, azionista di maggioranza del club, è stato protagonista in prima fila nelle ultime vicende della Juve. Sia materialmente, con i fatti, ma anche nella "forma". Venerdì scorso è stato annunciato l'aumento di capitale per 15 milioni di euro e la disponibilità ad aumentare questa cifra fino a 110 milioni se ce ne sarà bisogno in estate. Molto dipenderà dai risultati sportivi che la Juventus otterrà nei prossimi mesi; quelli in campionato e quindi la qualificazione o meno alla prossima Champions League, ma anche quelli nel Mondiale per Club, che può garantire una grande somma di ricavi.

Elkann ha incontrato Tudor e la squadra dopo Juventus-Genoa

Questo è stato l'intervento "economico" della proprietà e di Elkann, che però adesso si aspetta risposte importanti dopo il cambio di allenatore. E non è un caso la presenza di Elkann all'Allianz Stadium per Juve-Genoa. John ha voluto far sentire la vicinanza alla squadra e soprattutto al nuovo tecnico, Tudor. Ma non si è fermato a fare da "spettatore". Al termine della partita, come raccontato da Tuttosport, è voluto scendere negli spogliatoi per salutare la squadra.Elkann ha festeggiato il ritorno alla vittoria; è sceso negli spogliatoi per salutare e abbracciare prima il nuovo tecnico Igor Tudor e quindi il direttore tecnico Cristianosi legge. "Un incontro in cui si è complimentato per il ritorno alla vittoria nella speranza di vederne ovviamente molte altre. È sicuro, aggiunge il quotidiano, che non potrà assistere alla prossima sfida della Juventus, quella che vedrà impegnati i bianconeri a Roma contro i giallorossi domenica sera in un match delicatissimo in chiave Europa, poichè si troverà all’estero per impegni di lavoro che già ieri lo hanno fatto salire su un aereo per un viaggio intercontinentale",