Oggi ci sarà la presentazione di Damien Comolli come nuovo direttore generale; l'ex Presidente del Tolosa è stato il primo grande innesto in dirigenza ma non certo l'unico di queste settimane.e degli uomini di fiducia di quest'ultimo, ovvero Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, il club bianconero aggiungerà elementi chiave in società. E la scelta sarà presa in prima persona da Comolli, con il supporto diche come è noto, ha assunto la carica di Director of Football Strategy.



Nuovo direttore sportivo Juventus: le ultime

Nuovo capo scout Juventus: l'alternativa a Bezhani

Nella lista dei prossimi rinforzi dirigenziali, il prossimo dovrebbe essere Viktor Bezhani , che ha lavorato con Comolli al Tolosa ed è pronto ad assumere la carica di capo scout. Il suo arrivo a Torino non dovrebbe condizionare l’ingresso di un’altra figura professionale nel ruolo di direttore sportivo. Questa l'idea del club bianconero. Dalla Juventus, riferisce Tuttosport, filtra la volontà diIn queste settimane sono stati accostati al club diversi profili., che ha lasciato da poco il Lens. Ci sarebbe però un altro nome che la Juventus starebbe valutando e che piace molto (non solo ai bianconeri). Si tratta diche ha costruito una solida realtà al Genoa e che, scrive TS, per caratteristiche può soddisfare tutte le necessità del club bianconero nello specifico ruolo.In più, aggiunge il quotidiano, c'è una potenziale new entry, eventualmente anche nel ruolo di capo degli osservatori qualora Behzani non dovesse riuscire a liberarsi dal Tolosa: ovvero(con anche Chiellini giocatore). Nel Psg campione d’Europa, Sensibile è un prezioso collaboratore di Campos e sta bene nel club francese ma valuterebbe una chiamata della Juventus.