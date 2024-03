DANIELE RUGANI, COSÌ HA CONVINTO LA JUVENTUS PER IL RINNOVO

Danielerinnoverà il suo contratto con la. Di questo ne è certo oggi Tuttosport. Il suo contratto è in scadenza a giugno, tempistiche del rinnovo ancora da definire ma le riserve sono state sciolte: il difensoredella Juventus. Di Rugani non hanno convito soltanto le prestazioni in campo: dieci partite giocate da titolare con sette vittorie, due pareggi e soltanto una sconfitta. A convincere però sarebbe stato il suo atteggiamento., mai parole fuori posto anche quando trovava poco spazio in campo e sarebbe stato lecito lamentarsi. Daniele è molto, accomodarsi in panchina supportando sempre i compagni. Questiagli occhi della dirigenza della Juventus e questo ha contribuito ad andare a gonfie vele verso il rinnovo. Daniele è stato anche autore di due reti importantissime: quella valsa il 3-2 contro il Frosinone e quella del 2-1 sul Cagliari. A Torino il difensore con la moglie Michela ed il figlio Tommaso si trova molto bene, la ritiene una città fatta su misura per lui. Si prosegue a gonfie vele verso il rinnovo.