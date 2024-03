Juventus, ecco da chi si ripartirà

Ripartire nel presente significa riprendere a vincere domenica contro il Genoa e poi continuare, per riconquistare il secondo posto e conquistare la Coppa Italia. Ripartire nel futuro significa tornare ad affrontare una stagione, la prossima, in cui lottare ad alti livelli non solo in Italia, ma anche in Champions League. Dusan Vlahovic ad esempio non è da considerare una certezza scrive Tuttosport, visto che in caso di offerte da 100 milioni o superiori, sarebbe difficile per la Juventus non accettareperché per quanto evidente sia il talento del diciottenne fantasista nessuno avanzerà per lui proposte del genere: ecco perché è dal classe 2005 che la Juventus ripartirà nella prossima stagione per quanto riguarda l’attacco.Per quanto abbia un ingaggio pesante,. Sostituirlo costerebbe più di pagare un anno di stipendio. In difesa non può essere considerato una certezza Bremer, perché per lui potrebbero invece arrivare proposte irrinunciabili, maIl capitano ha fatto la scelta di legarsi alla Juve l’anno scorso nel momento di massima incertezza sul futuro societario e non tornerà indietro, né è ipotizzabile che a 31 anni arrivino per lui offerte clamorose.che il Real Madrid studia; per convicere la Juve a privarsene però servirà una proposta davvero "galattica".per ragioni di mercato e per un contratto in scadenza nel 2025, delle ragionevoli certezze da cui la Juve ripartirà il prossimo anno, si legge. Ma visto il rendimento di questa stagione e i suoi 25 anni, è probabile che a fine stagione si arrivi a un prolungamento e che poi serva un’offerta davvero importante per convincere la Juve a privarsene.e ha mostrato di avere le caratteristiche, anche morali, per essere parte dello zoccolo duro bianconero, ma dovrà andare oltre l’affidabilità perché possa contare su di lui come punto di forza per ripartire nel futuro.