L'allarme non è suonato asemplicemente perché la squadra era già consapevole del problema da tempo: la, non solo in questa stagione ma forse già da quella precedente, sta affrontando una carenza di qualità nel centrocampo. A tutti i livelli della società bianconera sono consapevoli di questa situazione, e da qui, più che da altri reparti, iniziano le riflessioni di mercato da parte di Giuntoli. Il direttore tecnico della Juventus sta lavorando per aumentare il livello tecnico della mediana, mentre contemporaneamente deve anche garantire una crescita quantitativa degli elementi da inserire nella rosa per la prossima stagione. Ne scrive Tuttosport.