TS - Chi ha paura di Paratici? 'I dirigenti della Juve continuano a pagare all'infinito'

"Chi ha paura diChi ha fatto saltare l’accordo con il Milan quando sembrava mancasse solo la firma?" queste le domande che si pone Guido Vaciago su Tuttosport in merito alle presunte pressioni federali che avrebbero "costretto" il club rossonero a non concludere l'accordo con il dirigente, squalificato fino al 20 luglio per il processo plusvalenze quando era alla Juventus"Difficile credere che, in una trattativa di un mese, la questione della squalifica di Paratici sia stata trattata solo alla fine, come un imprevisto dell’ultimo momento", si legge sul quotidiano "ed è singolare che ingaggiando un dirigente al quale affidare un progetto pluriennale, venti giorni di inibizione e (molto relativa) inattività sul mercato possano essere un nodo esiziale per l’intesa".

Parlando in generale di ciò che è successo a livello di giustizia sportiva, Vaciago commenta così:Forse il vero problema non è capire se qualcuno abbia o meno fatto una telefonatina ai dirigenti del Milan, ma capire come funziona il variatore di velocità della giustizia sportiva (e non solo sulle plusvalenze) e perché per certi dirigenti e presidenti scatta con le prime carte prodotte da un qualsiasi pm e per dirigenti e presidenti attende, paziente e garantista, un eventuale rinvio a giudizio (e poi chissà una condanna della giustizia ordinaria) senza aprire nemmeno un fascicolo".