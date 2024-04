Sulle colonne di Tuttosport l'ex arbitro Gianpaolocommenta così l'operato di Marco, designato come direttore di gara di: "Pronti, via, e dopo pochi minuti Yerrycolpisce Carloscon una gomitata sul viso. Manca un rigore per la Juventus, perché il difensore colombiano colpisce l’avversario (che infatti perderà sangue e dovrà essere medicato per il prosieguo del match) prima di intercettare di testa il pallone. Da interpretare il penalty assegnato al Cagliari per un fallo di mano di Gleison. Sul colpo di testa di Albertoil brasiliano, che non è alla ricerca del pallone né viene sbilanciato dall’avversario, è però girato completamente di spalle e non vede partire il pallone. Però, nonostante questo, il braccio è in posizione innaturale ma soprattutto molto alto, quindi con una geometria che sembra punibile. Nettissimo il secondo rigore per i rossoblù, per un intervento di Wojciechsu Zito. Giusta anche l’ammonizione per il portiere polacco. Nel finale protesta Federicoper un presunto fallo di mano di Dossena, che però ha entrambe le braccia attaccate al corpo: giusto lasciar proseguire, anche ilconferma".