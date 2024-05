Come si legge su Tuttosport, nella città disi respira davveroper l'impresa compiuta dalla squadra di, che ha conquistato una storica qualificazione ined è pronta alle celebrazioni con il giro sul pullman scoperto."La ritrovata passione calcistica è percepibile anche solo andando in giro per la città, sotto i portici: sono tanti i bar che espongono con orgoglio scritte, sciarpe e tutto ciò che abbini il rosso al blu, non solo quelli di riferimento del sempre più acceso e colorato tifo organizzato" scrive il quotidiano. "Dalle edicole dipinte con la scritta “Grazie Saputo” ai murales non lontano dallo stadio, è un tripudio che oggi avrà la sua sublimazione con la festa Champions. E poi domani dovrebbe essere il giorno del colloquio tra il patron del club e, per sancire ciò che sembra nell’aria.: nessuno avrebbe potuto immaginarlo, anche solo qualche mese fa. In città si respira un’atmosfera magica e soprattutto si è visto un calcio che è un piacere per gli occhi e per l’anima". Ecco, forse è proprio questa la chiave, pensando all’arrivo di Thiago Motta a Torino dato per imminente: ricostituire quella cellula di amore juventino che si raggiunge attraverso i risultati, che in bianconero fanno rima con titoli, magari mostrando un calcio che a queste latitudini non si vede da un po’".