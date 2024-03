"La Nazionale tira un sospiro di sollievo: la linea “a tre” dell’Inter è salva e potrà garantire la titolarità durante il prossimo Europeo. E ne farà parte un giocatore, Francesco Acerbi, scagionato dalle accuse di razzismo per “mancanza di prove certe", scrive Tuttosport che aggiunge: "ma è sempre positivo vedere che si procede verso la certezza del diritto. , Interessante notare come già il comunicato con cui la Figc comunicava la decisione dell’esclusione di Acerbi dalla tournée contenesse i semi, se non proprio le indicazioni (ma chissà se è possibile non tenerne conto...), di: «Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista".