Sembra che il ciclo di Maxallastia giungendo al termine, e lui stesso sembra esserne consapevole. Quest'anno, l'apporto dell'allenatore sembra essere mancato durante il periodo di risultati negativi che ha seguito la sconfitta contro l'Empoli, dopo i sacrifici fatti in precedenza.Questa stagione è stata utile per capire che sarà necessario ritornare allo storico "tremendismo" bianconero per tornare a vincere, ma per farlo sarà fondamentale avere una guida tecnica forte per riavviare un chiaro progetto sul campo. Stasera all'Olimpico c'è un posto in Champions League da conquistare, ma è probabile che Max non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione per disputarla. Ne scrive Tuttosport.