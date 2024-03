Juventus-Allegri, gli ultimi aggiornamenti sul futuro

Massimilianoche ha un contratto con la Juventus fino al 2025, non sa ancora quale sarà il suo futuro. "La società non mi ha detto nulla", dichiarò qualche giorno fa a proposito. "Ne parleremo a tempo debito"che davanti alle telecamere ha sempre ribadito la fiducia e la volontà di continuare insieme. La situazione però è più complessa di così. Tuttosport titola in prima pagina "Pazienza (in)finita.Allenatore e squadra non riescono più a nascondere dietro i risultati i limiti di gioco, qualità e personalità. Ora anche la comunicazione di Allegri infastidisce i tifosi e l’insoddisfazione cresce, mentre la società aspetta, scrive Ts. Il divorzio non è l’unica soluzione, ma, confermando la fiducia all’allenatore in tutte le sedi, ma vuole attendere la fine della stagione per parlare di rinnovo.