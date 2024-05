Stando a quanto riportato da Tuttosport, gli ispettori delladella, capitanati da Giuseppe, hanno trasmesso gli atti del comportamento di Massimilianodurante la finale dialdella Serie A, Gerardo Mastrandrea. Nei documenti è stata registrata la plateale sfuriata contro il Quarto uomo e l'arbitro Fabio, con le urla "Dov'è Rocchi?" verso la tribuna. I fatti non si sono però fermati qui, visto che il Giudice Sportivo dovrà analizzare e decidere anche quanto successo nella pancia dell'Olimpico dopo il fischio finale, quando il tecnico dellasi è reso protagonista di ulteriori comportamenti finiti al vaglio degli inquirenti. I provvedimenti sono attesi già nel pomeriggio. Il rischio per Allegri, nel caso in cui ricevesse due o più turni di, è quello di non poter andare in panchina anche nell'ultima giornata di campionato contro il Monza.