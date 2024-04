La Juventus si prepara ad affrontare un finale di stagione ricco di aspettative, con due importanti sfide che si prospettano all'orizzonte: la finale di Coppa Italia e la corsa per la qualificazione alla Champions League. Il prossimo 15 maggio, i bianconeri si contenderanno il trofeo nazionale contro l'Atalanta, con l'obiettivo di alzare nuovamente un trofeo. Nel frattempo, in campionato, la squadra dovrà concentrarsi per garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League, una meta fissata sin dall'inizio della stagione.Mentre la Juventus si prepara per questi importanti impegni, già si intravede il futuro della squadra. L'ombra di Thiago Motta sembra incombe sulla Continassa, suggerendo un possibile avvicendamento sulla panchina bianconera.In questo contesto carico di tensione e aspettative, la Juventus si prepara a concludere la stagione attuale mentre guarda avanti verso un futuro che si annuncia denso di cambiamenti e nuove sfide. Ne scrive Tuttosport.