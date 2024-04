L'ultimo dubbio che assale Massimilianoprima di comunicare la formazione titolare allo spogliatoio riguarda spesso il compagno di reparto di. Nei recenti periodi, i nomi disono stati frequentemente presi in considerazione dal tecnico bianconero.Tuttavia, la decisione finale è rimasta sostanzialmente invariata: Chiesa ha giocato dal primo minuto nelle ultime dieci partite consecutive, sia in campionato che in Coppa Italia, mentrenon è stato schierato dal fischio d'inizio dalla trasferta di Verona del 17 febbraio scorso. Nonostante ciò, l'incertezza è destinata a ripresentarsi anche nelle ore precedenti alla sfida di questa sera all'Allianz Stadium contro il Milan, un momento cruciale per cercare di contendere fino all'ultimo il secondo posto in classifica ai rossoneri. Ne scrive Tuttosport.