Il wrestling e la WWE non conoscono pause e neanche il coronavirus è riuscita a stoppare la programmazione di una delle più importanti aziende di sport entertainment degli Stati Uniti. Perfino il presidente Donald Trump, nel suo discorso alla nazione sulla ripartenza post-coronavirus, in cui ha anche tolto il sostegno all'OMS, ha citato proprio la WWE fra le aziende che saranno fondamentali nella ripresa economica.



IL GRANDE VINCE - Trump e la WWE sono legate da un rapporto ormai duraturo e l'amicizia con Vince McMahon lo aveva addirittura portato su un ring della WWE in occasione di Wrstlemania 23. Oggi Trump ha ribadito come molti uomini di sport saranno fondamentali per far ripartire il paese e ha istituito un panel di esperti fra cui anche: 'Il grande Vince McMahon presidente della WWE".



ATTIVITA' ESSENZIALE - C'è però di più perché se finora la WWE ha mandato in onda episodi pre-registrati a porte chiuse all'interno del Performance Centre di Orlando, e fra questi anche l'ultima edizione di Wrestlemania, oggi il governo della Florida ha ribadito che gli show di wrestling possono tornare ad essere registrati e trasmessi in diretta, "perché ritenuti un'attività essenziale dato che forniscono svago alle persone".