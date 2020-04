Giornata importante per l’immediato futuro del calcio italiano: il presidente della Figc Gabriele Gravina è al lavoro con il comitato medico scientifico, che sottoporrà all’esame un protocollo per la ripresa degli allenamenti. Intanto, dall’America Donald Trump non ha dubbi e vuole al più presto il ritorno dello sport: "L'America ha bisogno e deve riavere i suoi sport. Dobbiamo riprenderci i nostri sport”. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa alla Casa Bianca, che continua: “Sono stanco di guardare le partite di baseball di 14 anni fa. In realtà ho avuto troppo poco tempo per guardarle, ma è uno degli sport che mi manca. In questo periodo sto sentendo i leader delle varie discipline per capire come ripartire".