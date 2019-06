Quando parla fa sempre discutere, anche quando sposta l'attenzione dalla politica allo sport. Il presidente degli Usa Donald Trump ha parlato del gap tra gli stipendi dei calciatori e quello delle calciatrici: "Amo il calcio femminile - ha dichiarato il presidente americano a The Hill - hanno davvero qualità. Credo ci sia anche un fattore economico. Si investe di più dove ci sono più soldi. Quando ci sono grandi star come Cristiano Ronaldo ci sono tanti soldi che circolano, ma giocatori come lui trascinano centinaia di migliaia di persone".