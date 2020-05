Donald Trump finisce di nuovo nella bufera. Nel corso di una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti d'America è stato protagonista di uno spiacevolissimo episodio con la corrispondente di CBS News Weijia Jiang. La giornalista, che aveva domandato perché Trump considerasse i test sul coronavirus una competizione globale quando oltre 80.000 persone avevano perso la vita solo negli Usa, ha ricevuto in cambio una risposta decisamente sgarbata.



"Non deve chiederlo a me, lo chieda alla Cina perché così tante persone stanno morendo", prima di passare alla successiva domanda. Di fronte alle rimostranze di Weijia Jiang, che si è sentita indebitamente chiamata in causa per le sue origini asiatiche, Trump ha proseguito, scontrandosi con un'altra giornalista. Questa, dopo aver ricevuto il permesso di fare le sue domande, si è vista negare dal presidente la possibilità e, una volta resosi conto dell'imbarazzo dell'intera situazione, Trump ha poi preferito abbandonare in fretta e furia la conferenza.