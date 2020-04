Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha parlato della ripartenza dello sport negli USA: "Voglio vedere i tifosi tornare a riempire stadi e arene. Quando? Più prima che dopo - le sue parole -. Lo faremo quando saremo pronti. I tifosi vogliono tornare a vedere dal vivo partite di basket, baseball, calcio e hockey. Così come sperano di tornare presto sui campi da golf a respirare aria fresca e pulita". Come racconta Repubblica, è quanto il Presidente ha dichiarato al termine di una conference call con i vertici dei principali sport americani: dalla Nba (basket) alla Nfl (football americano), dalla Mlb (baseball) alla Mls (calcio), passando per il Pga (golf maschile) e il Lpga (golf femminile).