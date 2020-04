Polemiche accese, nuove e aggiornate, sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, riporta l'Ansa, ha suggerito che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L'indicazione ha scatenato subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono "irresponsabile e pericoloso" il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio.



LA REAZIONE - Ha fatto il giro del mondo la reazione dell'esperta al fianco del Presidente USA, la dottoressa Birx. Il video qui in basso mostra chiaramente la motivazione...