Tutta da chiarire la morte di Massimo Bochicchio, il "broker dei vip", 56 anni, che era accusato di aver sottratto a diversi personaggi dello spettacolo e del calcio, fra cui Antonio Conte, Marcello Lippi ed El Sharaawy, circa 300 milioni di euro in una maxi-frode Uno schianto in moto in zona Parioli, su cui però stanno emergendo diversi dettagli che lasciano molti dubbi agli inquirenti.



Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ci sono molti dubbi sulla dinamica. La prima ricostruzione parla del conducente che avrebbe perso il controllo della moto lanciata in velocità finendo contro un muro con l'impatto ha causato un’esplosione e il rogo ha avvolto il guidatore mentre era ancora alla guida del mezzo.