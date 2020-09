12









Argomenti per la prova concordati in precedenza e punteggi assegnati ancora prima dello svolgimento della prova, l'esame d'italiano di Luis Suarez è una truffa! Questo è quanto riportato dall'Ansa dopo le indagini della Guardia di Finanza a Perugia dove l'attaccante ha svolto il test. Nell'inchiesta che coinvolge l'Università di Perugia emergono anche delle intercettazioni: "Se lo bocciate ci fanno gli attentati, deve passare l'esame". La notizia ha fatto il giro del web e i social si sono scatenati: "Da italiano mi vergogno" scrive qualcuno; altri ironizzano: "Difficile pensare a una vicenda più italiana di questa".



