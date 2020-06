Sono pur sempre emozioni. Trovare Cristiano Ronaldo su Fifa e mettersi quasi a piangere dall'emozione: sono tempi strani, ma comunque di sentimenti. E' capitato a W2SPlays, gamer e youtuber, che spesso pubblica video sul FUT Draft di Fifa 20. Ebbene, in un pomeriggio come tanti, la scoperta di qualcosa di unico e incredibile: la card di CR7 al massimo della potenza, da mettere centravanti nel suo incredibile team (rating 95, per intenderci). "Non fare più così però, perché ci metti troppa ansia quando apri i pacchetti", gli ha scritto - e giustamente - un utente tra i commenti. Non vi resta che guardare il video.