Futuro incerto per Douglas Costa: il contratto del brasiliano scade nel 2022, ma se l'andazzo seguirà quello delle ultime settimane, la Juve farà più di una riflessione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Douglas sia un elemento importantissimo per lo scacchiere di Sarri. Gli ultimi - ennesimi - problemi del brasiliano, però, potrebbero risultare galeotti in vista del suo futuro: è proprio a causa dei tanti stop di natura muscolare che l'il numero 11 è ora in discussione e potrebbe lasciare la Juventus in estate.