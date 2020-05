Da talismano, a giocatore con la valigia pronta. Il futuro di Sami Khedira alla Juventus è cambiato: secondo Calciomercato.com, la dirigenza non ha digerito il suo ritorno in Germania durante il coronavirus, volevano valutare meglio il programma di recupero dopo l'operazione al ginocchio e avrebbero preferito che il giocatore rimanesse in Italia. Proprio le sue condizioni fisiche hanno acceso un campanello d'allarme: quest'anno l'ex Real ha saltato 20 partite giocandone 17, nelle quali però non hanno mai perso. Contratto in scadenza nel 2021 e futuro in bilico, Khedira può lasciare la Juve.