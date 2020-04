State a casa imbecilli — Christian Vieri (@vieri_bobo) April 11, 2020

Christianduro sui social network contro le persone che sono uscite in queste ore dalle loro case. L'ex attaccante tra le altre di Inter e Juve lo ha fatto con un messaggio, pubblicato sul proprio profilo Twitter, sintetico ma diretto, senza giri di parole, come sua consuetudine: "State a casa imbecilli!". Una presa di posizione diretta, volta a scoraggiare altre persone pronte ad uscire di casa per trascorrere in modo alternativo e diverso pasqua e pasquetta.