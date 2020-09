L'ad di Pirelli (main sponsor dell'Inter) Marco Tronchetti Provera ha parlato della corsa scudetto ieri in un'intervista al Gr Parlamento: "È presto per dire se è cambiata la geografia della Serie A, c’è una coda della passata stagione. La Juve è una squadra cambiata, non ne vediamo l’assetto finale ed è presto per giudicarla. [...] La squadra quest’anno è forte, c’è il recupero di Stefano Sensi assieme alla crescita dell’attacco, dove l’inserimento di Alexis Sanchez dà creatività e aiuta le punte. Anche in difesa ci sono alternative. [...] L'Inter si giocherà il campionato fino in fondo e ha la struttura di squadra e di società per vincerlo".