A Rai GR Parlamento, Marco Tronchetti Provera ha commentato la vittoria dell'Inter sulla Juve: "Vidal? Ha fatto una partita straordinaria come tutti gli altri siglando il classico gol dell’ex. Quando tutto va bene succede anche questo, come nei migliori copioni. La Juve ha avuto una serata non positiva ma l’Inter non ha concesso nulla, con pressione in ogni parte del campo e 5-6 occasioni da gol. Non si poteva chiedere di più. L’Inter ha sicuramente il potenziale, ma per esempio il Milan ha una squadra di giovani fortissimi, che stanno andando oltre le aspettative, e un signore che da solo sa vincere le partite, vale a dire Ibrahimovic. Per la Juve ieri è stata una serata no, ma i bianconeri non vanno mai sottovalutati: a volte le sconfitte inducono al riscatto".