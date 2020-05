Consigli per gli acquisti all'Inter, con un occhio alla Juve. I suggerimenti arrivano dall'imprenditore ed ex presidente del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera, che commenta così il possibile arrivo di Cavani all'Inter: "L'età non conta - sono le parole riportate sulla prima pagina di Tuttosport - Ronaldo lo sta dimostrando. Con Werner formerebbe una grande coppia". L'attaccante uruguaiano ex Napoli era stato accostato anche alla Juventus: ha il contratto in scadenza con il Psg e dopo il patto saltato con l'Atletico Madrid può liberarsi a parametro zero. Il suo futuro è legato a quello di Icardi: se l'argentino verrà riscattato, è probabile che Cavani lasci il Psg.