Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, parla anche di Juve e Inter in una lunga intervista concessa a Gr Parlamento, nel corso de "La politica nel pallone": "Mi sembra bizzarro un accordo tra Juventus e Inter, non è neanche fantascienza ma pura fantasia. Chi ha più responsabilità deve dare l'esempio ai cittadini e approfittare di questo periodo per ricominciare nel modo migliore. Sarebbe un grave errore non capitalizzare questa esperienza dove ci sono state sofferenze per tutti".



SUI PLAYOFF - "Non sono appassionato di queste soluzioni, il campionato è il campionato. Per divertire il pubblico si possono fare tante altre cose ma sono cose diverse, non legherei campionato e coppe a playoff e playout".