Marco Tronchetti Provera festeggia i 25 di matrimonio della sua Pirelli con l'Inter, così si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Eccone alcuni passaggi: "5 maggio 2002? Senz’altro la pagina più crudele. Non ci fosse stato il 5 maggio 2010, la Coppa Italia vinta all’Olimpico sulla Roma, prima pietra del Triplete, avrei cancellato questa data anche dal calendario Pirelli...".



CONTE E MAROTTA - "Conte ha ottenuto buoni risultati anche da c.t. della Nazionale e da tecnico del Chelsea. Si tratta di un eccellente professionista e come tale sarà accolto dagli interisti. Certo, anche Marotta ha dimostrato in carriera di essere un bravissimo professionista. E lavorerà per l’Inter con scrupolo e abilità".