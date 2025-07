Troiano entra nello staff di Tudor, aveva giocato nella Juventus Next Gen: chi è e dove ha allenato

Chi è Troiano, il nuovo arrivo nello staff di Tudor alla Juventus

si muove non solo sul mercato dei giocatori ma anche per costruire lo staff diche nei primi mesi da allenatore del club bianconero ha lavorato insieme ad una "squadra" ristretta, composta oltre da alcuni tesserati che facevano già parte del club e da due uomini di fiducia che si è portato con sé a Torino, ovvero dal vice allenatore Ivan Javorcic e dal preparatore dei portieri Tomislav Rogic. Adesso si aggiunge un nuovo elemento, ovveroche come riportato dalla Gazzetta di Modena, approderà alla Juventus.

La carriera da giocatore

Per Troiano si tratta di un ritorno a Torino visto che aveva concluso la sua carriera da giocatore nellaIl 40enne è reduce dall’esperienza sulla panchina del Modena come vice di Paolo Mandelli, ruolo che ricopriva da ottobre 2024. Troiano ha iniziato la carriera in panchina partendo dalle giovanili della Spal, dove ha allenato anche la Primavera. Poi nel 2023 il passaggio al Modena, anche in quel caso da allenatore delle giovanili (Under 17) fino poi al ruolo di vice della prima squadra.Decisamente più lunga per il momento la sua carriera da giocatore, dove ha cambiato tante squadre. Centrocampista, cesciuto nel Monza, ha poi vestito le maglie di Chievo, Sassuolo, Virtus Entella e Ascoli. Poi nell 2020 la chiamata della Juventus Next Gen; è rimasto a Torino per una stagione, disputando in totale 20 presenze con l'Under 23.