A causa dell'aumento dei contagi,Questo per evitare di creare assembramenti all'esterno dell'impianto: i tifosi sono dunque stati ridotti a tremila."L’FC Barcellona dovrà cambiare la sede del Trofeo Joan Camper a cause delle restrizioni per Covid-19 imposte dal Governo della Catalogna. La partita della squadra maschile e, perla prima volta, anche di quella femminile, entrambe contro la Juventus, si giocheranno l’8 agosto alla Ciutat Esportiva anziché al Camp Nou.L’Estadi Johan Cruyff sarà utilizzato per l’evento, con un massimo di 3000 spettato ammessi, in conformità con i regolamenti del Governo locale sugli spazi con una capacità inferiore alle 15.000 persone. Il club annuncerà i termini e le condizioni per la procedura della rivista vendita dei biglietti entro i prossimi giorni".