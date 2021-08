Stasera alle 21:30 a Barcellona la Juventus affronterà la squadra blaugrana nel Trofeo Gamper, prestigiosa amichevole estiva al gustoso sapore di Champions League. A leggere questo si darebbe per assodato che il teatro della sfida sia il Camp Nou. E invece no. Si giocherà alossia il terreno di gioco posto nella Ciudad Deportiva del Barça. In pratica, come quando il Real Madrid ha giocato all'Alfredo Di Stefano di Valdebebas durante la chiusura del Santiago Bernabeu.