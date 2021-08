Come riporta Tuttosport, infatti, nel match contro i blaugrana (che difficilmente vedranno in campo Leo Messi: ancora non c'è la firma sul contratto) questi tre grandi nomi dell'attacco juventino avranno finalmente modo di mettere minutaggio, dopo che finora si erano dedicati solamente alla preparazione alla Continassa. Non dovrebbe esserci ancora Kaio Jorge, che sarà in Italia non prima di domani.