La Juventus è pronta per la terza amichevole del suo pre-campionato. Dopo i successi contro Cesena e Monza, questa sera alle ore 21.30 i bianconeri sono attesi dall'affascinante sfida in Catalogna contro il Barcellona, valevole per il Trofeo Gamper 2021. Di seguito la lista dei giocatori convocati per il match dell'Estadi "Johan Cruyff".I CONVOCATIWojciech SzczesnyMattia PerinCarlo PinsoglioMattia De SciglioGiorgio ChielliniMatthijs de LigtDanilo LuizJuan CuadradoAlex SandroLuca PellegriniLeonardo BonucciDaniele RuganiKoni De WinterAaron RamseyWeston McKennieFederico BernardeschiFederico ChiesaRodrigo BentancurFilippo RanocchiaCristiano RonaldoAlvaro MorataDejan KulusevskiAlejandro Marques