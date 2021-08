La Juventus si allenerà questo pomeriggio alla Continassa in vista dell'amichevole di lusso di domani sera contro il Barcellona valida per il Trofeo Gamper. I giocatori bianconeri rimarranno a Torino anche in serata, eGli unici esponenti del club a essere già atterrati in Spagna sono il presidentee il Professionals Talent Development: per loro è in corso un pranzo in città con Florentino Perez e Joan Laporta, presidenti di Real Madrid e Barcellona.