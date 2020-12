La gara dell'Olimpico tra Roma e Torino ha chiuso la 12a giornata di campionato: nell'ultima gara del turno infrasettimanale, i giallorossi hanno vinto 3-1 contro la squadra di Giampaolo con le reti di Mkhitaryan e Veretout su rigore nel primo tempo col Toro in dieci dal 14' per l'espulsione di Singo, e il tris firmato da Pellegrini nella ripresa; non è servita a nulla per i granata la rete di Belotti a un quarto d'ora dalla fine. Con questi tre punti la squadra di Fonseca aggancia la Juve al terzo posto con 24 punti, e il Toro rimane ultimo insieme al Crotone.