La serata di ieri, in cui la Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Lione, ha fatto da preludio non solo al cambio in panchina di oggi, con Pirlo a sostituire Sarri, ma anche all'eliminazione dell'altra squadra italiana impegnata negli ottavi di finale. Si tratta del Napoli, che contro il Barcellona al Camp Nou è andato incontro a una netta sconfitta per 3-1. Le reti tutte nel primo tempo: incornata vincente di Lenglet, magia di Messi e rigore di Suarez; poi Insigne, anche lui dal dischetto, a rendere meno amaro il risultato per gli uomini di Gattuso. Adesso l'unica italiana rimasta in Champions è l'Atalanta, impegnata nei quarti di finale contro il Paris Saint-Germain.