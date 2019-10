Kieran Trippier, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni BT Sports, svelando un retroscena sui motivi che lo hanno portato in Spagna: “Mi trovo in un club incredibile, sono felice di farne parte. Simeone è un allenatore di classe mondiale ed è l'ideale per me per migliorare sotto l'aspetto difensivo”. L'ex Tottenham è stato un obiettivo di Juve e Napoli nell'ultima sessione di mercat estiva.