Secondo Sky Sport, l'Atletico Madrid fa sul serio per il difensore classe '90 del Tottenham Kieran Trippier. Sotto contratto fino a giugno 2022 e seguito pure dalla Juventus, il nazionale inglese è stato oggetto di contatti diretti anche nelle scorse ore. Tutto dipenderà dalla cessione di Joao Cancelo, comunque. Il laterale portoghese può partire nei prossimi giorni: con il Manchester City è stato praticamente raggiunto un accordo sulla base di 55 milioni di euro. Con l'addio dell'ex Inter si aprirà una voragine da colmare per la dirigenza bianconera, e Trippier potrebbe essere l'uomo giusto per riempirla.