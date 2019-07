Kieran Trippier è stato individuato dalla Juventus come uno dei possibili sostituti di Joao Cancelo che può lasciare la Juve per 60 milioni di euro. Come riporta Sky Sports Uk, tuttavia, il terzino destro inglese non è ricercato solo dai bianconeri e dal Napoli ma pure dal Bayern Monaco che nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio per il calciatore.