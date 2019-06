E' Kieran Trippier il prescelto per rimpiazzare Joao Cancelo nella prossima stagione. Come riporta Sky Sport, il terzino portoghese può lasciare la Juve per 60 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai bianconeri di mettere a bilancio una copiosa plusvalenza. Gli Spurs valutano Trippier tra i 30 ed i 35 milioni di euro e mentre la concorrenza del Napoli sembra ampiamente superata, da Londra continuano a rimbalzare voci sul forte interesse del Manchester United, chiamato a portare avanti l'ennesima ricostruzione estiva. Ai Red Devils piace anche Cancelo per il quale, però, c'è in pole il Man City.